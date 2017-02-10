10.02.2017 12:15 5 metre elma kabuğu soyan adam Guinness'e aday

Niğde'de elma üreticisi Zeki Şener, elma kabuğunu koparmadan 5 metre soydu. Niğde'de elma üreticisi Zeki Şener, elma kabuğunu koparmadan 5 metre soydu.

Değirmenli kasabasında yaşayan Zeki Şener, kasaba meydanında masa kurarak halkın önünde koparmadan 5 metre elma kabuğu soydu. Kasaba meydanında elma soyan Şener'i vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Şener, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Niğde elmasını dünyaya duyurmak istediğini belirtti.

Niğdeli elma üreticisi Zeki Şener, 6 dakika içerisinde elma kabuğunu koparmadan 5 metre soydu. Şener, "Guinness Rekorlar Kitabı'na sözlü olarak başvurduk. Başvurumuz kabul edildi. Dünyada rakibimizin olmadığını Türkiye'de olmadığını biliyorum. Ben yarışmaya Niğde adına, Değirmenli kasabası adına katılıyorum" dedi.

"Türkiye adına katıldım. Resmi yazılar geldikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na adımı yazdırmak için davet edildim. Şu an çalışmalar yapıyorum" diyen Şener, "Daha önceki çalışmalarımda 3-4 metre soyuyordum. En son çalışmamda bir elmayı koparmadan 5,5 metreyi soyabiliyorum. Çevremizdekiler, kasabamız ve elmamızın tanıtımı adına çok güzel karşılıyorlar. Kasabamı ve Niğde'yi dünyaya tanıtmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Koparmadan elma kabuğu soymaya hobi olarak başladığını anlatan Şener, "Kendim de elma üreticisiyim. Bahçemde elma soyarken hobi olarak elma soymayı seçtim. Geliştire geliştire sonra rekor denedim kendimce. Uzun süre harcayınca bu şekilde müracaat etme kararı aldım. Müracaat ettikten sonra yazılı olarak İngiltere hesabına rekorlar kitabına girebilmek için 600 pound ve yaklaşık olarak 15-20 bin Türk Lirasına ihtiyacımız var. Kendi başıma yapamadım. Sponsor bulamadım. Bana sponsor olabilecek birini bulabilirsem katılmak istiyorum. Niğde'nin Değirmenli kasabasının adını dünyaya duyurmak için sponsor bulmak istiyorum" diye konuştu.

(Yasin Esen / İHA)

