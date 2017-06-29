5'li görüşme tamamlandı

Crans-Montana'da devam eden Kıbrıs Konferansı'nda taraflarla garantörlerin katıldığı beşli toplantı tamamlandı.

Crans-Montana'da devam eden Kıbrıs Konferansı'nda taraflarla garantörlerin katıldığı beşli toplantı tamamlandı.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı'nda taraflarla garantörlerin katıldığı beşli toplantı tamamlandı. Konferans, 10 dakikalık aradan sonra liderlerin, müzakere heyetleriyle birlikte 5 başlıkta askıda kalan tüm konuların birbiriyle ilişkili ele alınacağı ikinci masada sürecek. Toplantının bu bölümünde, bütün taraflar arasında yoğun çapraz ve ikili görüşme gerçekleşmesi öngörülüyor. İkinci toplantının tamamlanmasının ardından BM'nin konferansın öğleden sonraki bölümünün programını açıklaması bekleniyor. Toplantıların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 4 Haziran'da New York'ta varılan mutabakat uyarınca, tüm konuların birlikte bir paket olarak ele alınabileceği uygun bir çalışma planlamasıyla sürdürülmesi hedefleniyor.

