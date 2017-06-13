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5 kişiyi öldüren zanlı savaş oyunlarından etkilenmiş
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5 kişiyi öldüren zanlı savaş oyunlarından etkilenmiş

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 5 akrabasını öldüren ve şizofreni hastası olduğu düşünülen şahsın, günde 1 buçuk saat uyuduğu ve sürekli oynadığı savaş oyunlarından etkilenerek cinayeti işlediği iddia edildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 5 akrabasını öldüren ve şizofreni hastası olduğu düşünülen şahsın, günde 1 buçuk saat uyuduğu ve sürekli oynadığı savaş oyunlarından etkilenerek cinayeti işlediği iddia edildi.
Cihanbeyli ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bulduk Mahallesinde ikamet eden 29 yaşındaki Atılgan K., dün saat 07.30 sıralarında namlusunu kısalttığı ve domuz kurşunu koyduğu av tüfeğini yanına alarak 4 ayrı eve gidip akrabaları Bekir K. (80), Mustafa Tokat (80), Mehmet Tokat ile Meryem Tokat ve oğlu Hamit Tokat'ı (51) başlarından vurarak öldürmüştü. İşlediği cinayetlerin ardından şahsın, acıktığı için evine döndüğü ve annesinin hazırladığı kahvaltıyı yaptığı öğrenildi. Kahvaltından sonra yanına 28 tane fişek alarak 4 kişi hariç bütün köydekileri öldürmek üzere evinden çıktığı öğrenilen Atılgan K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"BABASININ ÖLÜMÜNDEN KÖYLÜYÜ SORUMLU TUTMUŞ"
Jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Atılgan K.'nın ifadesinde yakalanmaması halinde 4 kişi hariç bütün köydekileri öldüreceğini söylediği öne sürüldü. Atılgan K., 2005 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babasının ölümüne köylünün neden olduğunu söylediği ve intikam almak için böyle bir katliamı planladığını söylediği ileri sürüldü.
Atılgan K., evlenmek istediği zamanlarda birkaç kişiye görücü olarak gittiğini fakat akrabaları tarafından kötülenerek evlenmesine engel olduğunu ve yine akrabalarının üvey kız kardeşini boşanmaya zorladıklarını ileri sürdü. Zanlı Atılgan K.'nın olay günü cinayetleri işledikten sonra annesine gelerek "Anne intikamımızı aldım. Onları öldürdüm" dediği öğrenildi.

EN ÇOK AKIL OYUNU ADLI KİTAPTAN ETKİLENMİŞ
Zanlı ifadesinde olay günü kendi koyunlarını otlattıktan sonra eve uğramadan cinayetleri işlediği ve pişman olmadığını söylediği belirtildi. Jandarma ekiplerinin zanlının evinde yaptığı aramada çok sayıda psikoloji, bilim kurgu ve cinayet romanları bulduğu Atılgan K. ifadesinde en çok 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini söylediği iddia edildi. Yakını olan 5 kişiyi tüfekle başından vurarak öldüren Atılgan K.'nın evde olduğu süre içerisinde günde yaklaşık 1 buçuk saat uyuduğu geri kalan zamanlarda ise cinayet romanları okuduğu ve bilgisayarından sürekli savaş oyunları oynadığı öğrenildi. Atılgan K.' nın yakınları tarafından tedavi edilmek istendiği ancak zanlının tedaviye yaklaşmadığı kaydedildi.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ DERİN DEVLETİN İÇİNDEYİM"
Atılgan K.'nın jandarmadaki ifadesinde "CIA ajanıyım, Amerika ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum. MİT bana yetki verdi. Küçüklüğümden beri derin devletin içindeyim. Ben bütün istihbaratçılarla birlikteyim. Hepsini bilerek ve isteyerek yaptım. Yakalanmasaydım 4 kişi hariç tüm köyü öldürecektim" dediği iddia edildi.

"TURGUT ÖZAL, EŞREF BİTLİS VE GAFFAR OKAN'I ÖLDÜRDÜLER"
Atılgan K.'nın, öldürdüğü kişilerin daha önce araçlarının lastiklerini kestiğini itiraf ederek, "Bu insanlara korku vermek istedim ama anlamadılar. Onlar Turgut Özal, Eşref Bitlis ve Gaffar Okan'ı öldürdü. Bu insanları öldürdüğümden dolayı pişman değilim" dediği öne sürüldü.

ANNESİ OLAYDAN SONRA KISMI FELÇ GEÇİRDİ
İşlenen cinayetlerin ardından güvenlik nedeniyle Bulduk Mahallesi'nden uzaklaştırılan zanlının annesi Hatice K., olay sonrası şoka girerek hiç konuşmadığı ve ilaçlarla tedavi gördüğü, sağ tarafının kısmen felç olduğu öğrenildi. Zanlının yaklaşık 150 koyunu ise başka bir mahalledeki yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, olaydan önce Atılgan K.'nın mahalle meydanına atla gelerek dolaştığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi.
(Mustafa Beşer - Uğur Sarı / İHA)

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