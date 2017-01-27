5 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklama

Antalya'da 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından 5 kişi tutuklandı.
Antalya'da "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 5 kişi tutuklandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında Ş.H., D.Ö., İ.Y., S.E., Y.Ç., C.Y.A., M.O.O. ve H.A.M. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilen 8 kişiden Ş.H., D.Ö., İ.Y., S.E. ve Y.Ç. tutuklanırken C.Y.A., M.O.O., H.A.M. serbest bırakıldı.
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