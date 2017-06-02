5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol bakım işçilerinin bulunduğu kamyonetin su kanalına girerek yan yatması sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol bakım işçilerinin bulunduğu kamyonetin su kanalına girerek yan yatması sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Karayolu bakım işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak su kanalına yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 işçi ve iki yaya yaralandı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıyan kaza Kartepe Uzuntarla mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ceyhun Bulut idaresindeki 34 HN 9553 plakalı kamyonet, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi. Hızla kanala giren ve yan yatan kamyonetin altına kalan sürücü Ceyhun Bulut ağır yaralanırken, yanındaki Tayfun Söğüt ve Ramazan adlı bakım işçileri hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazada yol kenarında Bennur K. ve Eymen K. araçtan savrulan parçalarla yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kaldırılan aracın altından çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Kolu kısmen kopan ve ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Ceyhun Bulut, ambulansla Başiskele'de bulunan özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise olay yerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde hızla gelen kamyonetin su kanalına girerek savrulduğu görülüyor. Su kanalarına giren kamyonetin yan yatması sonucu etrafı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören çevredekiler ise aracın yanına koşarak yaralılara yardım ediyor.

Öte yandan kazada büyük hasar gören kamyonet çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(Gürcan Yılmaz/İHA)