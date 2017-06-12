5 kişinin öldüğü kaza kamerada

Samsun'da aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı mevkisi Samsun-Ordu karayolunda dün gece saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyreden Hüseyin Gündoğdu'nun kullandığı 55 GU 722 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen Seydi Ahmet Albayrak idaresindeki 16 APZ 27 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Seydi Ahmet Albayrak ile kamyonette bulunan Döndü Albayrak, Kamile Albayrak, Serpil Albayrak ve Şaban Albayrak olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüs şoförü Hüseyin Gündoğdu ile kamyonette bulunan Yiğit Albayrak ve Damla Albayrak adlı çocuklar yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Hüseyin Gündoğdu ise, hastanedeki tedavisinin ardından Dikbıyık Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen otobüs şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

(Muammer Ay / İHA)