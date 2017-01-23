5 kişi FETÖ'den tutuklandı

Nevşehir'de Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki öğretmen, bir doktor, bir ebe ve bir çocuk gelişimcisi olmak üzere 5 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan öğretmenler Muzaffer Ö., Mehmet T., doktor Kübra Arife Ö., ebe Zeynep T. ve çocuk gelişimcisi Emine S. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi. (Coşkun Sağlamdin/İHA)
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