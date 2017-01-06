06.01.2017 11:17 5 kilo 200 gram kubar esrarla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda araçlarında 5 kilo 200 gram kubar esrar yakalanan 5 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda araçlarında 5 kilo 200 gram kubar esrar yakalanan 5 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube KOM Şube ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Bozüyük ilçe girişinde uygulama noktasında 24 VU 928 ve 34 CBY 73 plakalı 2 araca 'Dur' ihtarında bulundu. Bu ihtara uymayan araçlar kaçmaya başladılar. Yaşanan kovalamaca sonrasında araçlardan biri çevre yolu kenarında bir alışveriş merkezi önünde durduruldu. Diğer araç da ilçe merkezi belediye kavşağında yolu kesen polis aracına çarparak durdurulabildi. Araçlarda bulunan toplam 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerden A.K., F.B., F.Y., E.Y. ve E.N. yakalanarak sorgulanmak üzere Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada sorguları tamamlanan 5 şüpheli adli mercilere sevk edilmek üzere Bozüyük'e götürüldü. Şüphelilerin mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

