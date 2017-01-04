04.01.2017 10:37 5 katlı binanın altından sokak geçiyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın altından sokak geçiyor. Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın altından sokak geçiyor.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 4 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altı açılarak yayaların kullanımına sunuldu.

Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez sokaktan geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar ise verilen hizmet karşısında belediyeye teşekkür etti.

Binanın içinden geçen sokağı her gün işe giderken kullandığını söyleyen Ömer Taşdelen, "Yukarıda Kadifekale Mahallesi'nde oturuyorum. Bu yolu kendimi bildim bileli kullanıyorum. Uzun zamandır buradan geçiyorum. Buranın böyle olmasına alıştık. Bize ilginç gelmiyor. Bu yol bizim işimize yaradı. Burası olmasaydı yolumuzu uzatıp daha aşağıdan gidecektik. Yolum 5 dakika daha fazla uzayacaktı" dedi.

Doğduğundan beri sokağın geçtiği binanın yanında oturduğunu ifade eden mahalle sakini Ersin Kaplan ise, "35 senedir burada oturuyorum. Burası 3 senedir yol olarak kullanılıyor. Mahalle sakini olarak bu sokak bizim hoşumuza gidiyor. Alt mahalleye hemen geçebiliyoruz. Önceden burada bahçe gibi bir yer vardı. Burası sonradan yapıldı. Belediyemiz buranın böyle olmasını gayet güzel düşünmüş. Bu yol açılmadan önce aşağıya kadar arsaydı. Üstünde bahçe vardı. Bahçenin içinden çok dar bir yol geçiyordu. Sonradan belediye burayı açarak güzel bir merdiven döşedi. Aşağıyı ve yukarıyı birleştirdi" diye konuştu.

Sevgi ve Aydoğan Apartmanlarının içinden geçen sokak, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

(Erdi Demür/İHA)

