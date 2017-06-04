5 katlı bina alevlere teslim oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel ekipmanları mağazasında çıkan yangın kısa sürede 5 katlı binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel ekipmanları mağazasında çıkan yangın kısa sürede 5 katlı binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol aldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi, Çevre Yolu üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan otel ekipmanları malzemeleri satan mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm mağazayı sararak binaya sıçradı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesine ait 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Ekipler bina sakinlerini boşaltarak yangından etkilenmemesini sağlarken, polis ekipleri de yolu tek şeride alarak güvenliği sağladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ise şaşkın bakışlar içinde olan biteni izledi. Dükkan sahibi ise annesinin gelmesiyle birlikte sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu, apartmanda ve işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

(Erdal Anak / İHA)