10.02.2017 08:56 5'inci 'Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' sahiplerini buldu

5'inci 'Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin katılığı gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar ödüllerine kavuştu.

İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri, Zorlu Center Performans Sanat Merkezi'nde birçok ünlü ismin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Geceye Ümit Besen, Linet, Murat Dalkılıç, Muazzez Ersoy, Gökhan Türkmen, Saba Tümer, Yılmaz Vural, Cem Belevi gibi birçok ünlü isim katıldı. Görsel ve sahne şovlarıyla gecede sahne alan Gülşen, sahne performansıyla salondakilere eğlenceli anlar yaşattı. Sonrasında ise Murat Dalkılıç, Demet Akalın, Serkan Kaya gibi ünlü isimler de sahneye çıkarak performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış topladı. Gecenin sonunda ise Pamela ile Ümit Besen'in birlikte yaptığı düet kulakların pasını sildi. Gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar, ödüllerine kavuştu.



"SESLERİNE AŞINA OLDUĞUMUZ RADYOCULARIMIZI GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlk radyo bundan 90 yıl önce Fatih sınırları içerisinde olan Sirkeci'nin bodrum katında yayına başladı. Ülkemizde 90, dünyada da 100 yaşında olan radyonun hala büyük bir etkinlikle kitle iletişim aracı olması açısından, kültürel etkinliklerin aracısı olması açısından hala önemini koruyor. Biz bildiğimiz ve seslerine aşina olduğumuz radyocularımızı işte bu tür etkinliklerle görünür kılmayı arzu ediyoruz, radyolarımızın yeniden hatırlanmasını arzu ediyoruz. Radyocuları, sanatçıları ve kültür sanat adamlarını bir araya getirerek onlara bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Görünen o ki her yıl artarak devam eden bu ilginin bizim düşündüğümüz ve hedeflediğimiz noktaya geldiği için mutluyuz" dedi.



"HAYATINI RADYOCULARLA YAŞAYAN BİR SANATÇI OLARAK ONLAR ADINA ÇOK MUTLUYUM"

5'inci Sihirli Mikrofon Ödülleri töreninde sahne alan ünlü popçu Murat Dalkılıç, "Bu tarz organizasyonlar Türkiye'de yeni yeni oturmaya başladı. Türkiye'de böyle düzenin oturması geç olduğu için yavaş yavaş öğreniyoruz. Teknoloji Türkiye'de yavaş yavaş iyi algılanmaya başladı. Televizyon ve medya gerçekten güzel seviyelere geldi. Unutulmak gibi demek istemiyorum ama her şeyin sırası artık yavaş yavaş oturuyor. Artık sıra radyoculara geldi. Ben hayatını radyocularla ortak yaşayan bir sanatçı olarak onlar adına mutluyuz" diye konuştu.



"BİZLERİN ESERLERİNİ SEVENLERİMİZE ULAŞTIRAN RADYOCULARIN SESLERİNİN DUYULMASI GEREKİYOR"

Başarılı olan radyo kanalına ödül vermek için törene katılan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, "Organizasyon çok güzel, sürekli olarak bizlerin sesleri duyulacak değil. Bizlerin seslerini, yapılan çalışmalarını sevenlerimize ulaştıran kardeşlerimizin, dostlarımızın, radyocu arkadaşlarımızın seslerinin duyulması gerekiyor. Bende bu güzel gecede onların heyecanına ortak olmak, onların mutluluklarını paylaşmak, hatta içlerinden birine ödül vermekte benim için çok keyifli olacak" şeklinde konuştu.

5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri töreninde ödül alan isimler şöyle:

"Sihirli Mikrofon Radyo Özel Ödülü: Erhan Konuk, Romina Özipekçi, Muzaffer Güsar

Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Radyo Ekin

Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Trafik

Yılın En İyi Yerel Radyo Programı: Baba Radyo

Yılın En İyi Yerel Radyosu: Yozgat FM

Yılın En İyi Slow Radyosu: Joy Türk

Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Aşk FM

Yılın En İyi Radyo Haber Programı: Best FM, Ufuk Karcı

Yılın En İyi Haber Radyosu: CNN Türk Radyo

Yılın En İyi Üniversite Radyosu: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyosu

Yılın En İyi Spor Radyosu: Lig Radyo

Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı: Gölge Programı

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Number One FM

Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Radyo 7 -Erkan Koç

Yılın En İyi Radyo Show Programı: Gazoz Ağacı-Cem Arslan

Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu: TRT FM

Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop Radyo

Yılın En İyi Radyo Programı: Zeki Kayhan Coşkun-Show Radyo

Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı: karnaval.com

Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Power Türk"