Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
5'inci 'Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' sahiplerini buldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

5'inci 'Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' sahiplerini buldu

5'inci 'Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin katılığı gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar ödüllerine kavuştu.

5'inci 'Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin katılığı gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar ödüllerine kavuştu.
İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri, Zorlu Center Performans Sanat Merkezi'nde birçok ünlü ismin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Geceye Ümit Besen, Linet, Murat Dalkılıç, Muazzez Ersoy, Gökhan Türkmen, Saba Tümer, Yılmaz Vural, Cem Belevi gibi birçok ünlü isim katıldı. Görsel ve sahne şovlarıyla gecede sahne alan Gülşen, sahne performansıyla salondakilere eğlenceli anlar yaşattı. Sonrasında ise Murat Dalkılıç, Demet Akalın, Serkan Kaya gibi ünlü isimler de sahneye çıkarak performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış topladı. Gecenin sonunda ise Pamela ile Ümit Besen'in birlikte yaptığı düet kulakların pasını sildi. Gecede radyoseverlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar, ödüllerine kavuştu.

"SESLERİNE AŞINA OLDUĞUMUZ RADYOCULARIMIZI GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ"
Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlk radyo bundan 90 yıl önce Fatih sınırları içerisinde olan Sirkeci'nin bodrum katında yayına başladı. Ülkemizde 90, dünyada da 100 yaşında olan radyonun hala büyük bir etkinlikle kitle iletişim aracı olması açısından, kültürel etkinliklerin aracısı olması açısından hala önemini koruyor. Biz bildiğimiz ve seslerine aşina olduğumuz radyocularımızı işte bu tür etkinliklerle görünür kılmayı arzu ediyoruz, radyolarımızın yeniden hatırlanmasını arzu ediyoruz. Radyocuları, sanatçıları ve kültür sanat adamlarını bir araya getirerek onlara bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Görünen o ki her yıl artarak devam eden bu ilginin bizim düşündüğümüz ve hedeflediğimiz noktaya geldiği için mutluyuz" dedi.

"HAYATINI RADYOCULARLA YAŞAYAN BİR SANATÇI OLARAK ONLAR ADINA ÇOK MUTLUYUM"
5'inci Sihirli Mikrofon Ödülleri töreninde sahne alan ünlü popçu Murat Dalkılıç, "Bu tarz organizasyonlar Türkiye'de yeni yeni oturmaya başladı. Türkiye'de böyle düzenin oturması geç olduğu için yavaş yavaş öğreniyoruz. Teknoloji Türkiye'de yavaş yavaş iyi algılanmaya başladı. Televizyon ve medya gerçekten güzel seviyelere geldi. Unutulmak gibi demek istemiyorum ama her şeyin sırası artık yavaş yavaş oturuyor. Artık sıra radyoculara geldi. Ben hayatını radyocularla ortak yaşayan bir sanatçı olarak onlar adına mutluyuz" diye konuştu.

"BİZLERİN ESERLERİNİ SEVENLERİMİZE ULAŞTIRAN RADYOCULARIN SESLERİNİN DUYULMASI GEREKİYOR"
Başarılı olan radyo kanalına ödül vermek için törene katılan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, "Organizasyon çok güzel, sürekli olarak bizlerin sesleri duyulacak değil. Bizlerin seslerini, yapılan çalışmalarını sevenlerimize ulaştıran kardeşlerimizin, dostlarımızın, radyocu arkadaşlarımızın seslerinin duyulması gerekiyor. Bende bu güzel gecede onların heyecanına ortak olmak, onların mutluluklarını paylaşmak, hatta içlerinden birine ödül vermekte benim için çok keyifli olacak" şeklinde konuştu.
5'inci Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri töreninde ödül alan isimler şöyle:
"Sihirli Mikrofon Radyo Özel Ödülü: Erhan Konuk, Romina Özipekçi, Muzaffer Güsar
Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Radyo Ekin
Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Trafik
Yılın En İyi Yerel Radyo Programı: Baba Radyo
Yılın En İyi Yerel Radyosu: Yozgat FM
Yılın En İyi Slow Radyosu: Joy Türk
Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Aşk FM
Yılın En İyi Radyo Haber Programı: Best FM, Ufuk Karcı
Yılın En İyi Haber Radyosu: CNN Türk Radyo
Yılın En İyi Üniversite Radyosu: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyosu
Yılın En İyi Spor Radyosu: Lig Radyo
Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı: Gölge Programı
Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Number One FM
Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Radyo 7 -Erkan Koç
Yılın En İyi Radyo Show Programı: Gazoz Ağacı-Cem Arslan
Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu: TRT FM
Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop Radyo
Yılın En İyi Radyo Programı: Zeki Kayhan Coşkun-Show Radyo
Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı: karnaval.com
Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Power Türk"
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Yusuf İslam'dan Erdoğan paylaşımı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kipa'nın Migros'a devrine onay
Kipa'nın Migros'a devrine onay

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English