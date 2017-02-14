14.02.2017 12:19 5 ilde sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'nin sağlıkçılarla ilgili yapılanmasına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, örgüte yardım yapan ve gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen aralarında doktor, eczacı, biyolog, kimyager gibi sağlık sektöründe çalışanların olduğu 22 şüpheliyi tespit etti.

Bugün KOM ekipleri tarafından Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada dijital veriler ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli aranıyor.

(Halil İbrahim Varlı / İHA)

