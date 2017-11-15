15.11.2017 15:39 5 ilde FETÖ operasyonu

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Batman merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Batman merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle Batman merkezli Erzurum, Ankara, İstanbul, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3 kişi 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandığı belirildi.

(Sevban Sevkal/İHA)

