5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı

Adana merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 36 polis gözaltına alındı.

Adana merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 36 polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında 3'ü müdür, 13'ü komiser, 20'si polis memuru toplam 36 kişi gözaltına alındı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, zanlılar arasında FETÖ'nün iletişim ağı olan "Bylock'u da kullananlar olduğu belirtildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)