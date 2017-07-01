5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 5 ilde polis memurlarına yönelik operasyon yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 5 ilde polis memurlarına yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Diyarbakır, Kayseri, Yozgat ve Aksaray olmak üzere 5 ilde polis memurlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Adem G., Seyfettin P., Abdurrahman S., Vahap Ş., Murat Ç., Mustafa D., Ahmet K., Harun B., Durmuş Ali B., Murat Ş., Selahattin D., Ayhan K., Mustafa K., Emin A., Hayri Y. olmak üzere 15 polis memurunun gözaltına alındığı öğrenildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)