5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 5 ilde polis memurlarına yönelik operasyon yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 5 ilde polis memurlarına yönelik operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Diyarbakır, Kayseri, Yozgat ve Aksaray olmak üzere 5 ilde polis memurlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Adem G., Seyfettin P., Abdurrahman S., Vahap Ş., Murat Ç., Mustafa D., Ahmet K., Harun B., Durmuş Ali B., Murat Ş., Selahattin D., Ayhan K., Mustafa K., Emin A., Hayri Y. olmak üzere 15 polis memurunun gözaltına alındığı öğrenildi. (Coşkun Sağlamdin/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.