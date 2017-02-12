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5 ilde elektrik kesintisi
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5 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 15 Şubat 2017 tarihinde bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında Ankara, Bartın, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 15 Şubat 2017 tarihinde bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında Ankara, Bartın, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat 2017 tarihinde 5 ilde bazı ilçelere elektrik verilemeyeceğini bildirdi. Buna göre enerji verilemeyecek yerler şöyle:

ANKARA
"Ankara ili Çankaya ilçesine 10.00- 12.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle İşçi Blokları Mahallesi 1427. Sokak, Çukurambar Mahallesi Ufuk Üniversitesi -Öğretmenler - Karakaş – 1476. sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Gölbaşı ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Ahiboz Mahallesi Ahiboz sokak/sokaklarına Karagedik Ercan Mahallesi Atatürk - Bağiçi Mahallesi Bağlar mevkii - Velihimmetli Bağlar - Aşağı - Karşıyaka - Veli Himmetli Mahallesi - Tulumtaş Mahallesi 2573 - 2488 - 2310 - 2301 - TedkentK.YapıKoop. - Elitler K.Y.K. - Köy İçi – Çevregöl Parlementerler Koop - Tulumtaş - Ankara sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Gölbaşı ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Çalış Mahallesi Cami sokak/sokakları, Emirler Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Gölbaşı ilçesine 13.00-15.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi 767 - 768 - 769 enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Mamak ilçesine 10.29-12.29 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yeşilbayır Mahallesi 1804 - 1798 - 1777/2 -1768 - 1797 - 1796 - 1772 - 1802 - 1800 - 1796/2 - 1785 - 1777/1 - 1770 - 1765 - Şehit Ali İhsan Okatan sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Mamak ilçesine 12.30-14.30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Şirintepe Mahallesi 886- Fahri Korutürk Mahallesi 899 - 903 - 897/1- 899/1 - 901 - Neşet Ertaş sokak/sokaklarına, Durali Alıç Mahallesi Şehitler - 927- 938 - 931 - Neşet Ertaş - 928 - 924 - 937 sokak/sokaklarına, Boğaziçi Mahallesi 1067/2 - 1070 - 1061 - 1067/3 - 1056 - 1069 - 1064/1 - 1055 - 1080 - 1074 - 1081/2 - 1078 - 1066 - Neşet Ertaş - 1077 - 929 - 886 - 901 - 1057 - 1060/1 - 1073 - 1076 - 1081 sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Mamak ilçesine 10.00 – 12.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Saimekadın Mahallesi Mehtap Mahallesi 136 sokak/sokaklarına Hürel Mahallesi 4 - 3 - 9 - 10 - 2 - 1 - Şehit İdris Yılmaz sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Sincan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy - Kaliteli - Kuyumcu - Kamil - 101 - Öztekin - Vatan - Oğlak - Otoriter - 100 - Özkan - Oyun - Oytun - Ortaçlar - Macun sokak/sokaklarına Atatürk Mahallesi Çiçek sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Sincan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Bucak Fethiye Mahallesi Fethiye Mahallesi - Bucak Köy İçi sokak/sokaklarına, 29 Ekim Mahallesi Ahmet Koparan – 677. sokak/sokaklarına, Yenikayı Mahallesi Mülk Mahallesi İncirlik Mahallesi İlyakutMahallesi Çoğlu Mahallesi Akçaören Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi Bucuk mevkii - Eski Bucuk Küme Evleri sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

BARTIN
Bartın ili Ulus ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kumluca Bucak Hisarköy Köyü Müyesseroğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Bartın ili Ulus ilçesine 09.00 – 17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kumluca Bucak Ceyüpler Köyü Yeni Mahallesi Kumluca Bucak Akören Söküler köyü Bayıslar Mahallesi Kumluca Bucak Aksaray Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

KARABÜK
Karabük ili Merkez ilçesine 09.00 – 12.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle 100. Yıl Mahallesi 1033. - 1001. - 1002. enerji verilemeyecektir.

KIRIKKALE
Kırıkkale ili Yahşihan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi 256.Sk - 248.Sk -247.Sk - 258.Sk - Kıbrıs - 262.Sk - İnönü - Kazım Karabekir - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

ZONGULDAK
Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Birlik - Kuşkonmaz - Kaşbaşı - Barış - Akgün - Esenlik - Uğur Mumcu - Utku - Sadık Tekin Müftüoğlu - Onur - Yabangülü - Cennet - Aydınlık sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Perşembe Bucak Perşembe köyü Keçecioğlu Mahallesi Organize Sanayi B. - Veli Köy Köyü Kayıkçılar köyü Hacıoğlu Mahallesi Kara Musa köyü Dedeler Mahallesi Su - Yeşil - Nadır sokak/sokaklarına, Kaya - Dedeler - Merkez Mahallesi Güzelyaka, Oruçlar Mahallesi, Ayvazlar Pirahmet Mahallesi, Aliköy Hatipoğlu Mahallesi, Sofular Mahallesi, Karalar Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi Cami-Taşköprü - Gümüşok - Akçay - Zincir sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Özyurt köyü Gücükler Mahallesi Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Özyurt Köyü Merkez Mahallesi Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Purtuloğlu köyü Kaypaklar Mahallesi Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Purtuloğlu köyü Kadıoğlu Mahallesi Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yazıören köyü Torunlu Mahallesi İskenderli Merkez Mahallesi Hacı Uslu Yeni Mahallesi Dilek Tepe-İnağzı Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ortaköy Köyü Hatibler Mahallesi Hasbeyler Mahallesi Yeni Mahallesi Köseler Mahallesi Çollar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Yahma Mahallesi Bucak Esenköy Mahallesi Bucak Fatih Mahallesi Kozlu Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Merkez ilçesine 12.00-17.00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Çınartepe Mahallesi Aydıntepe-Asma Mahallesi Fabrika - Abdullah Öztürk - Yeni Şehir - Poyraz enerji verilemeyecektir.
İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG - AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz."
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