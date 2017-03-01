5 ilde 26 eski öğretmene FETÖ gözaltısı

Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ operasyonunda 26 eski öğretmen gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ operasyonunda 26 eski öğretmen gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir, Ankara, Manisa, Malatya ve İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaparken ihraç edilen 34 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tamamının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerden 26'sını gözaltına aldı. Şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 8 kişinin arandığı bildirildi. (Bahadır Demirçeviren/İHA)
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