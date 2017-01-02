02.01.2017 17:52 5 gün sonra kurtarıldılar

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 5 gün önce avlanmak için gittikleri dağda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve bir dağ evine sığınan 4 avcı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde 5 gün önce avlanmak için gittikleri dağda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve bir dağ evine sığınan 4 avcı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Isparta'nın Gelendost ilçesi Tokmacık yaylasında avlanmak için 5 gün önce traktörle ava çıkan Ali Kaya, Asım Kaya, Mehmet Ali Yıldız ve adı öğrenilemeyen bir avcı, traktör lastiğinin patlaması sonucu yoğun kar yağışıyla birlikte dağda mahsur kaldı. Bir dağ evine sığınan avcılardan Asım Kaya, babasını arayarak kurtarılmaları gerektiğini söyledi. Ancak, avcılardan bir daha haber alınamadı. Ekiplere haber verilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden AFAD ekipleri, 8 kilometre yol kat etti. Ekipler, mahsur kalanların bulunduğu 23 kilometrelik yolda güçlükle ilerleyebildi. Vali Şehmus Günaydın'ın girişimleriyle helikopter istenirken, 112 Acil Sağlık ekipleri Balcı köyünde hazır bekledi. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için pazar günü Antalya, Konya ve Eskişehir'den helikopter kaldırılması için temasa geçildiği, ancak helikopterlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkamadığı öğrenildi.

Mahsur kalan avcılarla bugün yeniden telefonla irtibat sağlandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu, yakacak ihtiyaçlarını giderebildiği öğrenilen avcıların bulunduğu noktaya AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Balcı köyüne getirilen avcılar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

(Ferhat Kaya / İHA)

