04.01.2017 13:22 5 emniyet amiri tutuklandı

Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 5 emniyet amiri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 5 emniyet amiri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında daha önceden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiriyken açığa alınan 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

