5 el yapımı patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Domuztepe kırsalına 3 bin 400 metreye ulaşan yükseltilerde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Domuztepe kırsalına 3 bin 400 metreye ulaşan yükseltilerde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova güneyinde hududa yakın bölgedeki dağlarının 3 bin 400 metreye ulaşan yükseltilerinde 25 Mart 2017 tarihinden itibaren ağır iklim koşulları ve arazi şartlarına rağmen yürütülen operasyonlara devam edildiği ifade edildi. Operasyonlar kapsamında; 31 Mayıs 2017 gecesi başarılı hava hücum harekatıyla İkiyaka Dağlarının kuzey doğusundaki Domuztepe kırsalına Yüksekova Jandarma Özel Harekat Komandoları iniş yaparak bölgeye yerleşti. Bu konuşlanma süreci içinde bugüne kadar beş adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. (Musa Erdoğan/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.