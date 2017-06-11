5 DEAŞ militanı yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı. Teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı. Teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Suriye sınır hattında bulunan Kilis'e Suriye'den geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 5 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı. 5 terörist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Mehmet Ali Dağ / İHA)
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