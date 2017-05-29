5 çocuk annesi Mihrican diğer kadınlara örnek olsun

Siirt'in Pervari ilçesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Mihrican Kutlu, asgari ücretle çalışan eşinin maaşıyla aileyi geçindiremeyince kendi iş yerini kurdu. İlçenin ilk kadın dikimevini açan Kutlu, şimdi hem eşine hem de çocuklarına bakıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Mihrican Kutlu, asgari ücretle çalışan eşinin maaşıyla aileyi geçindiremeyince kendi iş yerini kurdu. İlçenin ilk kadın dikimevini açan Kutlu, şimdi hem eşine hem de çocuklarına bakıyor.

Pervarili Mihrican Kutlu, yaklaşık 15 yıl kendi evinde yöresel kadın elbisesi dikti. Hobi olsun diye evde terzilik yapan Kutlu, zamanla çocuk sayısı ve aile giderleri artınca geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Asgari ücretle çalışan eşine destek çıkmak için arayışlara giren Kutlu, devletin 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi desteği verdiğini duyunca, vakit kaybetmeden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürlüğüne başvurdu.

Girişimcilik kursuna girip belgesini alan genç kadın, kendi memleketinde ilçenin ilk terzisi oldu. Evde 15 yıl boyunca elde ettiği deneyimi iş yerine taşıyan Kutlu, şimdi siparişlere yetişemiyor. Kutlu, "Ben bu işi 15 yıldır kendi evimin odasında hobi olsun diye terzilik yaptım. Ve son 3 yıldır bir iş yeri açmayı düşünüyordum. KOSGEB'in hibesiyle bu iş yerini kurdum. Bayan üzeri giyim olarak etek, bluz elbise yapıyorum. İlk bakışta Pervari'de çalıştığım için biraz dışlandım ama sonra onlar da Pervari'de bir kadın terzinin olmamasının bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin benim tamamladığımın farkına vardılar. Normalde Pervarili bayanlar her esnafa gitmez, bayan olduğum için buraya geliyorlar" dedi.

Ekonomik şartların kendisini çalışmaya zorladığını aktaran Kutlu, "Kendimi çalışmak zorunda hissediyorum. 5 çocuğum var hepsi de okul okuyor, eşim de asgari ücretle çalıştığı için bize yetmiyordu. Bende destek olmak için son bir yıldır KOSGEB desteğiyle buraya açtım. İşlerimiz çok iyi" diye konuştu.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç ise kadın girişimci Kutlu'nun iş fikriyle kendilerine başvurduğunu aktararak, "Girişimcimiz Pervari ilçesinin ilk ve tek katın terzisidir. Tüm bayanlarımıza örnek olmasını bekliyoruz. İnşallah markalaşıp ulusal ve uluslararası pazarlarda adından söz eder. İş fikri olan tüm girişimcilerimizi, bilhassa yüzde 20 pozitif ayrıcalık tanıdığımız kadınlarımızı KOSGEB'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)