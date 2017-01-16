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5 çocuk annesi kadın öldürülmüş olarak bulundu
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5 çocuk annesi kadın öldürülmüş olarak bulundu

Sivas'ta 5 çocuk annesi bir kadın, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Sivas'ta 5 çocuk annesi bir kadın, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 5 çocuk annesi 30 yaşındaki Fadime Yılmaz, evinin yakınlarında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından sürüklenerek 12 yerinden bıçaklandı. Mahalle sakinleri yerde yatan birinin olduğunu fark ederek 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede kadının 12 yerinden bıçaklandığı tespit etti. Olayı gören bir görgü tanığı, işten geldiğini sokakta kadın ayakkabısı gördüğünü, yerden yatan kadını fark ettikten sonra polise haber verdiğini söyledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Hakan Kaleli - Uğur Yiğit/İHA)
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