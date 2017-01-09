09.01.2017 09:57 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te polis ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kilis'te polis ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılıktan alınan arama kararı ile bir yolcu firmasına ait araçta yapılan aramada aracın zulalı bölümlerinde toplamda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A. D isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

