5 bin liraya lüks araç satmaya çalışırken yakalandı

Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının sanığı olan ve Kadıköy'de bir oto galeriyi tarama olayına karışan Erhan Timuroğlu'nun 4 adamı, galeri saldırısında kullanılan lüks aracı alıcı rolündeki polislere 5 bin TL'ye satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının sanığı olan ve Kadıköy'de bir oto galeriyi tarama olayına karışan Erhan Timuroğlu'nun 4 adamı, galeri saldırısında kullanılan lüks aracı alıcı rolündeki polislere 5 bin TL'ye satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Kız kardeşini öldürmekten aranan, Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının sanığı olan Erhan Timuroğlu son olarak geçen hafta Kadıköy'de bir oto galeriye silahlı saldırı olayından ortaya çıkmıştı. Timuroğlu'nu arama çalışmaları devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen ve Timuroğlu'nun en önemli adamı olduğu öğrenilen Cüneyt A. isimli bir kişi de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Timuroğlu'yla yolları gayrimeşru ortamında kesişen Cüneyt A.'nın aynı zamanda azılı bir hırsız olduğu açıklanmış, 39 aranma ve 50 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirtilmişti.

Cüneyt A.'yı gözaltına alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çemberi daralttı ve oto galeri saldırısı ile lüks hırsızlık olaylarıyla ilgili olduğu şüphesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin, Kadıköy'de silahlı saldırı olarak başlayıp çatışmaya dönüşen oto galeri olayında kullanılan beyaz lüks aracı alıcı rolündeki polislere 5 bin TL'ye satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslardan Ertuğrul A. (28), oto galeriyi tarama olayına karışmak suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer şüpheliler G. Y., E. B. Y., R.G. ise adli kontrol şüphesiyle serbest bırakıldı.



OTO GALERİYE SİLAHLI SALDIRI VE MİLYONLUK HIRSIZLIKLAR KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırı ve milyonluk hırsızlıklar olay mahallerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara takılan ilk görüntülerde, Büyükçekmece'de lüks bir evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası ve lüks bir tabancayı çalmak için geldikleri otoparkta güvenlik kameralarına takılan şüpheliler yer alıyor. İkinci görüntüler ise Kadıköy'deki silahlı saldırıyla ilişkin olurken, görüntülerde yaşanan çatışma gözleniyor. Son güvenlik kamerası görüntüsü ise Beykoz'da bir eve villaya giren hırsızların lüks bir aracı ve yüklü miktarda ziynet eşyasını çalmasına ait görüntülerden oluşuyor.

Silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, Timuroğlu'nun bir numaralı adamı Cüneyt A.'nın ardından Ertuğrul A.'nın tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 2'ye çıkmış oldu. Polis, ifadeler ve bilgiler ışığında çalışmalarını sürdürüyor.

