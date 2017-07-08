5 belediye meclis üyesine terör gözaltısı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Ceylanpınar İlçesinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda DBP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi A. T., DBP Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi M.Ç. ile K. I., M. A. K. ve M. A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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