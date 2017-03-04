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5 ayda 50 kilo verdi
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5 ayda 50 kilo verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle, hayata küsen ve özgüvenini kaybeden 19 yaşındaki Ahmet Gülgen, diyetisyen kontrolünde uyguladığı program sayesinde 5 ayda 50 kilo vererek 127 kilodan 77 kiloya düşmeyi başardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle, hayata küsen ve özgüvenini kaybeden 19 yaşındaki Ahmet Gülgen, diyetisyen kontrolünde uyguladığı program sayesinde 5 ayda 50 kilo vererek 127 kilodan 77 kiloya düşmeyi başardı.
Fazla kiloları nedeniyle verdiği görüntüyü kendisine yakıştıramadığını, utandığını, ortamlardan kaçarak kendini eve hapsettiğini anlatan 19 yaşındaki Ahmet Gülgen, 5 ay önce diyetisyen Gökhan Akdağ'a müracaat ettiğini ve işlerin yoluna girmeye başladığını söyledi. Uygulanan diyet programı ile 5 ayda 50 kilo vererek 127 kilodan 77 kiloya gerilediğini belirten Gülgen, adeta yeniden doğmuş gibi mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi.

'FAZLA KİLOLARIMDAN KURTULDUM VE ÖZGÜVENİM GELDİ"
Daha önce koşmakta ve yürümekte dahi zorluk çektiğini belirten Gülgen, "Kilomdan dolayı dışarıya çıkmak istemiyordum utanıyordum. Şuan rahat bir şekilde sporumu yapıyorum, koşabiliyorum, gezebiliyorum. Fazla kilolarımdan kurtularak kendime özgüvenim geldi. Zayıflamanın gururunu yaşıyorum" dedi.
5 ay önce Ahmet Gülgen'in aşırı kilo rahatsızlığından dolayı kendilerine müracaat ettiğini ifade eden Diyetisyen Gökhan Akdağ da, "Gerekli analizleri ve ölçümleri yaparak, Ahmet Bey'e uygun beslenme tedavisini başlattık. Sadece sağlıklı beslenerek Ahmet beyinde azmiyle mucizevi bir şekilde 5 ayda 50 kilosuna veda etti. Şuan gayet sağlıklı, mutlu ve özgüveni yerinde. 127 kiloyla başlamıştık, şuan 77 kilodayız ve koruma programını uyguluyoruz. Azminden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Birlikte çalıştık birlikte başardık. Ahmet Bey'i mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

'NEFESİM DARALMADAN KOŞABİLİYORUM"
Aşırı kilolu olduğu günlerde kıyafet almakta ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekte zorlandığını belirten Ahmet Gülgen, "Mağazaya girdiğimde kendime göre kıyafet alamamak beni aşırı üzüyordu. Beş önce diyetisyenle tanıştıktan sonra hayatım değişti. Diyetisyenimle bana uygun diyet programı hazırladık. 5 ay içerisinde sağlıklı bir şekilde 50 kilo verdim. 127 kilodan, 77 kiloya düştüm. Dışarı çıkabiliyorum, yürüyüş yapabiliyorum, arkadaşlarımla hoşça vakit geçirebiliyorum. Nefesim daralmadan koşabiliyorum. Ve artık beğendiğim kıyafetleri alabiliyorum. Bana bu mutluluğu yaşatan diyetisyenime çok teşekkür ediyorum" dedi.
(Mustafa Mert/İHA)

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