5 avukat FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 avukattan 5'i tutuklandı.
Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 avukattan 5'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Balıkesir'de yürütülen soruşturmada 8 avukat gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürülüğü'ne götürülen avukatların sorgusu sonrasında adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 8 avukattan M.K., M.A.A., T.A., A.Ç.,S.A. tutuklandı. Diğer 3 avukat için ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (Bahadır Demirçeviren / İHA)
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