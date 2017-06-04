49 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

49 yaşındaki Necdet Kutoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden birincilikle mezun oldu.

49 yaşındaki Necdet Kutoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden birincilikle mezun oldu.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu ile Yüksekokul Müdürleri ve Fakülte Dekanları, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenciler cübbeleriyle birlikte Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ne konukların alkışı eşliğinde girerek salondaki yerlerini aldılar. İki bölüm halinde yapılan mezuniyet törenlerinin ilki sabah saatlerinde gerçekleştirilen Devlet Konservatuvarı mezuniyet töreni oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezuniyet töreni ise saat 14.00'te gerçekleştirildi. Tören konuşmalarının ardından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesini derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından mezun öğrenciler, öğretim elemanları eşliğinde mezuniyet yemini ettiler.

Öğrenciler müzik eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.



49 YAŞINDA 3. ÜNİVERSİTE

Öte yandan 49 yaşındaki Necdet Kutoğlu da mezuniyet coşkusu yaşadı. Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Kutoğlu, üçüncü üniversiteyi bitirdi. Maden Bölümü, AÖF İktisat Bölümü'nün yanı sıra bu yıl da Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Kutoğlu, okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. Kutoğlu'na birincilik ödülünü kuzeni olan Rektör Yardımcısı Şenol Hakan Kutoğlu verdi.

(Onur Altındağ / İHA)