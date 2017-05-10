49 mahrem imam hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen hard disk üzerinde yapılan inceleme sonucunda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve 'mahrem imam' olarak tabir edilen 49 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen hard disk üzerinde yapılan inceleme sonucunda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve "mahrem imam" olarak tabir edilen 49 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bu şüphelilerin büyük bir kısmı hakkında daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapıldığı; bir kısmının tutuklandığı, bir kısmının ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığının tespit edildiğini ifade etti.

Başsavcı Yurdagül, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 12 şüpheliden 6'sının yakalanarak gözaltına alındığını ve 9 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri Çorum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıklarını belirterek, "Şüphelilerden altısı hakkında ise yakalama kararı bulunmaktadır. Şüphelilerin bir çoğunun örgüt içerisinde "kod adı" ile tanındıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizliliğinin sağlanması amacı ile kullandığı "Bylock" isimli program kullanıcısı oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma halen devam etmekte olup, safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir. Basın ve kamuoyuna duyurulur" dedi.

(M. Muttalip Yalçın/İHA)