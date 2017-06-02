49 lira için 15 saat çalışıyorlar

Çukurova'da yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden tarlalarda çalışan tarım işçileri, 49 lira kazanabilmek için günde 15-16 saat emek harcadıklarını, hiçbir sosyal güvencelerinin olmadığını söyledi.

Çukurova'da yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden tarlalarda çalışan tarım işçileri, 49 lira kazanabilmek için günde 15-16 saat emek harcadıklarını, hiçbir sosyal güvencelerinin olmadığını söyledi.

Hasat zamanı tarlalarda çalışmak üzere tarım işçisi bulan elci Mehmet Celal Şenateş, bir işçinin tarlaya gelebilmesi için sabah saat 04.00'te kalkıp yollara düştüğünü belirtti. İnsanlar oruçlu da olsa, mecbur çalıştığını belirten Şenateş, "Bugün burada patates topluyoruz, başka zaman bir başka ürün toplamak için çalışıyoruz. Bizim çalışma saatlerimiz belli değil sabah saat 04.00'te kalkıyoruz, oruçlu da olsak, yağmur da yağsa hasta da olsak bu işi yapmak zorundayız. Çalışma saatlerimiz belirsiz bir sınır yok arabanın dolmasına bağlı dolmasa ağa kabul etmez. Arabayı doldurmak zorundasın itiraz etsen işe getirmez başkasını götürür" dedi.

İşçinin bir günde ortalama 15-16 saat çalıştığını vurgulayan Şenateş, "İşçi 49 liraya ortalama 15-16 saat çalışıyor. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Bu insanlar çalışmaya mecbur, yoksa aç kalacaklar. Eve ekmek götürmek için mücadele ediyorlar" diye konuştu.

Eve ekmek götürmek zorunda olduğu için ortaokulu bitirdikten sonra bir daha okula gitmeyen 17 yaşındaki Çiğdem Kaçık ise, "Çalışma saatlerimiz zor ama çalışmaya mecburuz. Çalışmak zor ama ortam güzel. 49 lira kazanıyorum bu kadar saat çalışıyorum ama mecburum. Eve yardım etmek için çalışıyorum. 5 kardeşiz 3 kız 2 erkek. Ben ortaokulu bitirdim sonra devam etmedim. Eve bakmak zorunda olduğum için kendi isteğimle bıraktım" dedi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)