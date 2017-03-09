Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir fabrikada çalışan 49 kişi yemekten zehirlendi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir fabrikada çalışan 49 kişi yemekten zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı'nda bir fabrikada çalışan 49 kişi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen 49 kişiden 40'ı taburcu olurken, 9 işçinin enfeksiyon bölümünde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Ayşe Üngör/İHA)
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