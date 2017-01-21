49 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı

İstanbul merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 325 kişiden 132'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 325 kişiden 132'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarını değerlendirerek çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Bylock kullanan ve FETÖ üyesi olduğu belirlenen 187'si emniyet personeli olmak üzere 325 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 132 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyonların devam ettiği öğrenildi.

(Tugay Saday / İHA)