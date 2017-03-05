48 saatte 100 kişi açlıktan öldü

Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire, ülkede son 48 saatte açlık nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire, ülkede son 48 saatte açlık nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire, dün yaptığı açıklamada son 48 saat içinde yalnızca bir bölgede 100 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklanan rakamın yalnızca ülkenin güney batısındaki Bay kentinde kaydedildiği bildirildi. Somali hükümeti Salı günü, ulusal felaket ilan etmişti. Birleşmiş Milletler ise, 5 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. BM İnsani Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien'ın birkaç gün içinde bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Ülkedeki temiz içme suyu azlığı nedeniyle kolera ve diğer hastalıklar tehdidi artıyor. Şu ana kadar bazı ölüm vakalarının kolera nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

