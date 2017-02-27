454 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 454 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 454 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 427, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi HSYK'nın internet sitesinde yayınlandı.

