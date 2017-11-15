15.11.2017 08:40 45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe'de Kredi Yurtlar Kurumu ait yurtta kalan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Sancaktepe'de Kredi Yurtlar Kurumu ait yurtta kalan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sancaktepe'de bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Erkek Öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğinin ardından yurtta kalan yaklaşık 45 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı sorunu yaşadı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla öğrenciler hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin birçoğu taburcu edilirken, diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Selim Bayraktar / İHA)

