45 metre yükseklikte çalışıyorlar

Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik yaz sezonu öncesi bakıma alındı. 45 metre yüksekliğindeki direklere çıkan işçiler, sıradan bir insanın başının döneceği noktada adeta ölüme meydan okuyarak bakımları yapıyorlar.

Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik yaz sezonu öncesi bakıma alındı. 45 metre yüksekliğindeki direklere çıkan işçiler, sıradan bir insanın başının döneceği noktada adeta ölüme meydan okuyarak bakımları yapıyorlar.

Yaz turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala turistlerin ve Bursalıların Uludağ'a emniyetli bir şekilde çıkabilmesi için başlatılan bakım 14 gün sürecek. Üst düzey güvenlik tedbirlerinin alındığı ve sadece eğitimli ve sertifikalı personelin görev aldığı teleferikte, yükseklikleri 20 ile 45 metre arasında değişen 45 adet direk ile kabin ve istasyonların bakımı yapılıyor. Periyodik bakımın ve test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından Teferrüç- Sarıalan arasındaki hattın önümüzdeki hafta başında hizmete gireceği, Oteller Bölgesi'ne kadar olan diğer hattın ise bir sonraki hafta başında hizmete gireceği belirtildi.

Vatandaşlara bir an önce hizmet verebilmek için ölüme meydan okuyarak çalışan ekipler, bakımları en kısa sürede bitireceklerini söyledi. Normal insanların bakınca başının döneceği yükseklikte adeta dans edercesine çalışan ekipler izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Teleferik bakım ekibinde çalışan Bora Kalay, "Şu anda teleferiğin direk ve istasyon bakımlarını yapmaktayız. Metrelerce yüksekte müşterilerin daha güvenli yolculuk yapabilmesi için çalışmaktayız. Biz bu bakımları 6 ayda bir kış ve yaz bakımı olarak yılda iki defa yapmaktayız. Metrelerce yüksekte bu bakımları yapan 6 kişiyiz, toplamda 40 kişilik bir bakım ekibimiz var bu kadar yüksekte çalışmak zor. Ama biz artık alıştık. Bizim işimiz bu. Bizi dışarıdan görenler bizi korkuyla izliyor" dedi.

Teleferik A.Ş İşletme Müdürü Erdal Ey, " "Teleferik A.Ş. olarak kışa hazırlık bakımlarımızı yapmaktayız. Teferrüç, Sarıalan arasındaki hattın bakımını bu hafta sonu bitireceğiz. Bu hatta ulaşım önümüzdeki hafta başından itibaren başlayacak. Sarıalan ile Oteller Bölgesi arasındaki çalışmalar da diğer hafta başında bitecek. Ekiplerimiz hatların bütün bakımlarını yapmakta. Bu bakımlar her yıl düzenli olarak misafirlerimizin daha rahat, konforlu ve güvenli şekilde yolculuk etmesi için sürekli devam ediyor" şeklinde konuştu.

(Burak Türker - İdris Altun/İHA)