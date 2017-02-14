14.02.2017 12:39 45 kişi hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 45 sanık hakkında 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile 2 bin 132 yıldan 3 bin 342 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 45 sanık hakkında 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile 2 bin 132 yıldan 3 bin 342 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde 45 kişinin yaşamını yitirdiği yaşanan terör saldırıyla ilgili 45 kişi hakkında 257 sayfalık iddianame düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırısıyla ilgili 45 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'tasarlayarak adam öldürme', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme', nitelikli mala zarar verme' suçlarından 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile 2 bin 132 yıldan 3 bin 342 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamade 45 şüphelinden 41'inin tutuklu olduğu, Nazım Gasanov, Marat Pshnatov ve kod adı Anzar-abu Selsebil olan Rustem Efendiev'in firar olduğu, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor. Olayı gerçekleştiren 3 saldırgan öldüğü için haklarında ek takipsizlik kararı verildi. İddianamedeki şüphelilerin DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları öğrenildi. İddianame, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



