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45 dakikalık zorlu yolculuk 5 dakikaya düşüyor
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45 dakikalık zorlu yolculuk 5 dakikaya düşüyor

Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı '32 viraj' olarak bilinen Güzeldere Geçidi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının hayata geçirdiği tünel projesiyle tarih oluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 45 dakikalık zorlu yolculuk 5 dakikaya kadar düşüyor.

Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı '32 viraj' olarak bilinen Güzeldere Geçidi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının hayata geçirdiği tünel projesiyle tarih oluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 45 dakikalık zorlu yolculuk 5 dakikaya kadar düşüyor.
Hakkari'yi Van'a bağlayan karayolunun 80'inci kilometresinde bulunan ve özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan, birçok ölümlü trafik kazasına neden olan ve halk arasında '32 viraj' olarak adlandırılan dağlık bölgenin altında yapılan tünel, yaklaşık 550 milyon liraya mal olması bekleniliyor. 2013 yılında yapımına başlanan tünelin 2019 yılında ise bitirilmesi hedefleniyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının hazırladığı 'Güzeldere Tüneli Projesi' kapsamında Güzeldere Geçidine 3 kilometre uzunluğunda çift şeritli iki tünel inşa edilirken, 22 kilometrelik zorlu yol 3 bin 100 metrelik düz bir tünel ile 5 dakikaya indirilecek. Ayrıca Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarından İran'a olan ulaşımda da rahatlama sağlayacak olan projenin çevre illere olan ilgiyi arttırması bekleniyor.

"45 DAKİKALIK ZORLU YOLCULUK 5 DAKİKAYA DÜŞÜYOR"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 45 dakikalık zorlu virajların 5 dakika aşılacağını belirterek, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolda kısalma olacak. Yakıt tasarrufu sağlanarak seyahat süresi ve egzoz gazı salınımında azalma yaşanacak. Konforlu, güvenli ve kesintisiz trafik akışı sağlanacaktır. Ayrıca mevcut güzergaha kıyasla yeni güzergahta ortalama 170 metre kot düşecek olup; kimi zaman kış mevsiminde 20 gün geçit vermeyen Güzeldere Geçişi (32 viraj); her mevsim geçit verebilir hale gelecektir. Kış mevsiminde hava koşullarına bağlı olarak 30 ile 45 dakika arasında geçilen Güzeldere Geçişi, tünelin hizmete açılması ile birlikte ortalama 3 ile 5 dakika arasındaki sürelerle aşılabilecek" dedi.

"PROJE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"
Güzeldere Geçidinin aynı zamanda Esendere, Derecik - Umurlu ve Çukurca - Üzümlü sınır kapılarına ulaşan güzergah üzerinde bulunduğunu hatırlatın yetkililer, tünellerin hizmete girmesiyle birlikte bahse konu sınır kapılarına giden güzergahta hızlı, konforlu, kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlanacağı, bunun da ülke ekonomisine büyük katkı olacağını ifade ettiler.

"2017 SONUNA KADAR 2 BİN 500-3 BİN METREKÜP TÜNEL TAMAMLANACAK"
Proje kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle toplam 18 kilometre bölünmüş bitümlü sıcak karışım (BSK) yol tamamlanarak trafiğe açıldığını ifade eden müdürlük yetkilileri, şu ifadelere yer verdi:
"8 kilometrelik Başkale çevre yolu, Başkale geçidi ve bağlantısı da tamamlanacaktır. Yol ve tünel yapım çalışmaları 24 saat esasına göre devam etmekte olup, 2017 yıl sonuna kadar 12 kilometre bölünmüş BSK yolun ve 2500-3000 metreküp tünelin kazı destek seviyesinde bitirilmesi hedeflenmektedir."

"TÜNELDE 870 METRE İLERLEME SAĞLADIK"
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği yetkilisi Ahmet Huyut ise projenin 56.65 kilometrelik yol ve 2x3 bin 150 metre uzunluğundaki tünellerden oluştuğunu belirterek, "Projemizin en önemli ayağını Güzeldere Tüneli, yani halk arasında '32 viraj' olarak tabir edilen alandaki çalışmalar oluşturmaktadır. Tünellerimizde delme patlatma yöntemini kullanmaktayız. Günlük ilerleme hızımız 12 metredir. Şu ana kadar 870 metre ilerleme sağladık. Tünelimizin tamamlanması ile birlikte 32 virajlardaki ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazaları minimize edilecek" diye konuştu.
(Murat Dalgın/İHA)

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