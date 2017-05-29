44 sanıklı FETÖ davasına başlandı

Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 44 sanıklı Efeler'deki emniyet yapılanmasının yargılanmasına başlandı.

Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 44 sanıklı Efeler'deki emniyet yapılanmasının yargılanmasına başlandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Efeler ilçesindeki polis yapılanması ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu'nda 16'sı tutuklu 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 44 sanıklı davanın ilk duruşmasına 12'si tutuklu ve 24'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 36 eski polis ile sanıkların avukatları ve aileleri katıldı. Tutuklu bulunan 12 sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

Dava kapsamında ilk ifadesi alınan tutuklu sanık Ahmet C., hakkındaki örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasını reddetti. Bank Asya'daki hesabı sorulan Ahmet C., emekliliğine 5 gün kala tutuklandığını belirterek, "Bank Asya'nın FETÖ'nün bankası olduğunu bilmiyordum, 15 Temmuz'dan sonra öğrendim. Bu davada 44 kişi yargılanıyoruz. Bunlardan 7-8 kişiyi aynı birimde çalıştığımız için tanıyorum, gerisini tanımıyorum. FETÖ terör örgütünün ne üyesi, ne de yöneticisiyim. Bu örgütle hiçbir alakam olmadığı için etkin pişmanlıktan da yararlanmak istemiyorum" dedi.

"Böyle bir suçla suçlanmak kanımı donduruyor" diyerek ifadesine başlayan Hanifi E. ise, "23 yıldır emniyet mensubuyum. Hukukun dışında davranışım olmadı. Terör örgütüne bağım ve sempatim söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



BYLOCK TESPİT SİTEMİNE GÜVENMİYORMUŞ

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ancak hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Ali Talip K. ise, şu şekilde ifade verdi: "ByLock tespit sisteminin güvenli olmadığını düşünüyorum. Belge ve bilgiler gelince ayrıntılı savunma yapacağım. Tahliyemi talep ediyorum."

44 sanıklı davanın ilk duruşmasında Nazilli, Denizli, İzmir ve Burdur'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan 4 sanık ise SEGBİS sistemiyle görüntülü olarak ifade verdi. Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, yönetmek ve terör örgütlerine yardım etmek" suçlamasıyla 7,5 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

(Mehmet Barlas /İHA)