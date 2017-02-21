44 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 182'nci gününde teröristlerle çıkan çatışmada ve icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 182'nci gününde teröristlerle çıkan çatışmada ve icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Şubat 2017 tarihi saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatın devam ettiği bildirildi.



"TOPLAM 44 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 109 DEAŞ TÖ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 4 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 4 bina imha edilmiştir. Arama/tarama faaliyetlerinin devam ettiği sırada, El Bab ve civarındaki mahallelerde daha önceden kazılmış tünel ve dehlizlere saklandıkları tespit edilen DEAŞ TÖ mensubu teröristlerle çıkan çatışmada ve icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda 15 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda da 29 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bina imha edilmiştir" denildi.



"EYP'YE BASMASI SONUCU BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiğinin bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gün içinde mayın ve EYP temizliği esnasında, bir iş makinesinin EYP'ye basması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış; yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

(Pelin Üzek / İHA)