05.01.2017 12:32 44 'ByLock'çu asker tutuklandı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 44 asker tutuklandı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 44 asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan rütbeli askerlerden 49'u dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma savcılığı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 44 askerin "örgüt üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerin 5'i ise asli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 187 asker tutuklanırken, bugün 44 askerin daha tutuklanmasıyla birlikte bu sayı 231'e yükseldi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli rütbeli 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra gün içinde sevk olacağı öğrenildi.

(Başak Akbulut/İHA)

