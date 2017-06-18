'44 askerin tedavisi devam ediyor'

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, hastanelerde tedavileri devam eden 44 asker olduğunu, askerlerin arasında durumu ağır olan hasta bulunmadığını kaydetti.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, hastanelerde tedavileri devam eden 44 asker olduğunu, askerlerin arasında durumu ağır olan hasta bulunmadığını kaydetti.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaşanan zehirlenmeler ile ilgili açıklama yaptı. Vali Güvençer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"17 Haziran Cumartesi günü Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da akşam yemeği sonrasında 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği vaka sonrası; 18 Haziran Pazar günü saat 09.00 itibariyle hastanelerde 44 askerin tedavisi devam etmektedir. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 27, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 9 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 8 asker müşahede altında bulunmaktadır. Tedavileri devam eden askerlerimizin arasında durumu ağır olan hasta bulunmamaktadır. Askerlerimizin durumları iyiye gitmektedir."

