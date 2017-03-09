43 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ASELSAN'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 84 kişiden 43'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ASELSAN'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 84 kişiden 43'ü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ASELSAN'da görev yapan 84 kişi hakkında FETÖ/PDY yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiası ile gözaltı kararı çıkarıldı. 4 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında 43 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltı işlemleri devam ediyor. (Abdullah Sarıca / İHA)
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