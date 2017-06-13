42 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri bu sabah itibarıyla başlatıldı. Zanlıların tamamının bylock kullanıcısı olup kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilmiş kişiler olduğu bildirildi.

