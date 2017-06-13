42 bin Suriyeli Türkiye'den ülkesine döndü

Ramazan ayında Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 42 bin 406'a ulaştı.

Ramazan ayında Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 42 bin 406'a ulaştı.

Türkiye'den Ramazan ayı nedeniyle Suriye'ye dönenlerin sayısı 42 bin 406'a ulaştı. Bu sayının Ramazan ayının sonuna kadar 100 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'ndan her gün 500 fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğü öğrenildi. Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'ye dönen mültecilere evlerine ulaştırma konusunda yardımcı olduğu kaydedildi.

Şam Cephesi Halkla ilişkiler Müdürü Bera el Şami, "Kardeşlerimizin ülkelerine geri dönmelerinden dolayı önce Allah'a hamd ediyoruz. Onlara ülkelerinde mutlu bir hayat temenni ediyoruz. Biz Cephet el Şamiye olarak geri dönen kardeşlerimize evlerine dönmeleri için nakliye hizmeti sunuyoruz" dedi.

(Abu Mucahit El Halebi / İHA)