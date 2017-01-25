41 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmanın 4. aşamasında 34'ü emniyet görevlisi, 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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