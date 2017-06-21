Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
41 ilin valisi değişti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

41 ilin valisi değişti

İçişleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile 19 vali merkeze çekildi.

İçişleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile 19 vali merkeze çekildi.
Vali atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan kararnameye göre; aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 vali merkeze atanırken, 41 ilin valisi değişti ve 12 kaymakam vali olarak çeşitli illere atandı. Merkez valiliğine atanan isimlerin arasında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da yer aldı. Vali Coş 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında eline aldığı otomatik tüfekle darbeci askerlere meydan okumuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Ağrı Valisi Musa Işın, Amasya Valisi İbrahim Özefe, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Çankırı Valisi Mesut Köse, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Muğla Valisi Amir Çiçek, Niğde Valisi Etcan Peynircioğlu, Osmaniye Valisi Kerem Al, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Tokat Valisi Cevdet Can, Uşak Valisi Ahmet Okur ve Van Valisi İbrahim Taşyapan, merkez valiliğine çekildi.

NEREYE ATANDILAR ?
Kilis Valisi İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz Afyonkarahisar Valiliğine, Bilecik Valisi Süleyman Elban Ağrı Valiliğine, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın Valiliğine, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Bitlis Valiliğine, Giresun Valisi Hasan Karahan Denizli Valiliğine, Kocaeli Valisi Hasan Bahri Güzeloğlu Diyarbakır Valiliğine, Mersin Valisi Özdemir Çakacak Eskişehir Valiliğine, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Kocaeli Valiliğine, Zonguldak Valisi Ali Kaban Malatya Valiliğine, Şırnak Valisi Ali İhsan Su Mersin Valiliğine, Kırklareli Valisi Esengül Civelek Muğla Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım Muş Valiliğine, Muş Valisi Seddar Yavuz Ordu Valiliğine, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu Sakarya Valiliğine, Tunceli Valisi Osman Kaymak Samsun Valiliğine, Adıyaman Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Valiliğine, Karabük Valisi Mehmet Aktaş Şırnak Valiliğine, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Van Valiliğine, Bitlis Valisi Ahmet Çınar Zonguldak Valiliğine, Merkez Valisi Mehmet Tekinarslan Kilis Valiliğine atanırken İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman Valiliğine, Tavas Kaymakamı Osman Varol Amasya Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilmez Ardahan Valiliğine, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan Bayburt Valiliğine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Bilecik Valiliğine, Mamak Kaymakamı Ali Mantı Bingöl Valiliğine, Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş Çankırı Valiliğine, Hukuk Müşaviri Çetin Oktay Kaldırım Elazığ Valiliğine, Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğlulları Giresun Valiliğine, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü Iğdır Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Kemal Çeber Karabük Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Fahir Meral Karaman Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz Kastamonu Valiliğine, Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi Kırklareli Valiliğine, Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek Niğde Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ömer Faruk Coşkun Osmaniye Valiliğine, Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik Siirt Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ömer Toraman Tokat Valiliğine, Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel Tunceli Valiliğine ve Sincan Kaymakamı Salim Demir Uşak Valiliğine atandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
66 ilde turuncu alarm
Çocuklar uçucu madde için birbirini darp etti
6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp
İş uyuşmazlıkları 1 saatte çözülebilecek
Azerbaycan: Ermenistan askeri ele geçirildi
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Zeynel Abidin Erdem gözaltına alındı
Zeynel Abidin Erdem gözaltına alındı
15 Temmuz sonrası ilk YAŞ'ta sürprizler
15 Temmuz sonrası ilk YAŞ'ta sürprizler
Avrupa'nın göbeğinde PKK kampı!
Avrupa'nın göbeğinde PKK kampı!
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Kışlaya yemek tedarik eden şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
Kışlaya yemek tedarik eden şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
Yüzlerce askerin zehirlendiği olayda yeni gelişme
Yüzlerce askerin zehirlendiği olayda yeni gelişme
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
66 ilde turuncu alarm
66 ilde turuncu alarm
Çocuklar uçucu madde için birbirini darp etti
Çocuklar uçucu madde için birbirini darp etti
6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp
6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp
İş uyuşmazlıkları 1 saatte çözülebilecek
İş uyuşmazlıkları 1 saatte çözülebilecek
Azerbaycan: Ermenistan askeri ele geçirildi
Azerbaycan: Ermenistan askeri ele geçirildi
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Boyu kadar balık yakaladı
Boyu kadar balık yakaladı
Kadiju bebek 1.5 ay sonra annesine kavuştu
Kadiju bebek 1.5 ay sonra annesine kavuştu
AVM yangınında 8 milyon TL kül oldu
AVM yangınında 8 milyon TL kül oldu
Üçüz kardeşler basketbol hakemi oldu
Üçüz kardeşler basketbol hakemi oldu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English