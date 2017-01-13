13.01.2017 10:55 41 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda 41 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda 41 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 143'üncü gününde gün içinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, ateş destek vasıtaları ile 177 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak imha edildiği belirtildi. Gün içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde 72 EYP'nin imha edildiği ve bugüne kadar toplam 2 bin 917 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

(İlker Turak/İHA)

