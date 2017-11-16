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400 yıllık caminin altın yaldızlı figürleri kayıp
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400 yıllık caminin altın yaldızlı figürleri kayıp

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde 1616 yılında inşa edilen ve 1920-1930 yılları arasında Deniz Baykal'ın dedesi Şeyh Ahmet Efendi'nin gönüllü olarak imamlık yaptığı Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin kapısındaki altın yaldızlı figürlerin çalındığı ya da kaybolduğu iddia edildi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde 1616 yılında inşa edilen ve 1920-1930 yılları arasında Deniz Baykal'ın dedesi Şeyh Ahmet Efendi'nin gönüllü olarak imamlık yaptığı Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin kapısındaki altın yaldızlı figürlerin çalındığı ya da kaybolduğu iddia edildi.
Dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi'nde, kentin simgelerinden Saat Kulesi'nin hemen yanında yer alan Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin kapısında bulunan altın yaldızlı figürlerin çalındığı ya da kaybolduğu iddia edildi. 1606-1616 yılları arasında Tekeli Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen caminin üç giriş kapısında bulunması gereken 18'er tane altın yaldızlı figürden 3 tanesinin yerinde olmadığı görüldü. Caminin halen güney kapısında 5, batı kapısında 9, kuzey kapısında ise 4 altın yaldızlı figür bulunurken, güney girişindeki kapıdan 1, batı girişindeki kapıdan ise altın yaldızlı figürlerden 2'sinin eksik olduğu gözlendi.

"DEĞERLİ BİR ŞEY OLSAYDI HEPSİNİ ÇALARLARDI"
Cami İmamı Ali Şahvaz, 23 yıldır camide görev yaptığını ve kapıdaki figürlerin çalındığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu savundu. Şahvaz, "Bu camiye geldiğimizden beri burası böyle. Kapıdaki halkaları koruyan mühür dedikleri şey mühür değil bir kere. Uzun süredir onlar yok, ya zamanla düştü, ya da tadilata girdiği zamanlar bir yerlere gitti. Bundan bizim haberimiz yok fakat çalındı diye çıkarılan haberler külliyen yalan. Bunu çalmış olsalar, değerli bir şey olsa hepsini çalarlardı" diye konuştu.
Caminin bakımsız olduğunu kabul eden Şahvaz, "Bundan biz de mustaribiz. Caminin, dışı ve içi boyanması gerekiyor. Vakıflar 2018 yılı bütçesine aldık, biz de bekliyoruz" dedi.

BAYKAL'IN DEDESİNİN İMAMLIK YAPTIĞI CAMİ OLARAK BİLİNİYOR
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dedesinin, Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 1920-1930 yıllarında gönüllü olarak imamlık hizmeti verdiği biliniyor.
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